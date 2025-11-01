Экономика
В России предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

У россиян остался месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год
Граждане России, владеющие земельными участками, недвижимостью или транспортными средствами, обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает соответствующие уведомления собственникам имущества в бумажном виде по почте или в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги».

Налоговое уведомление включает сведения о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество для физлиц, а также НДФЛ по доходам, с которых этот налог не был удержан в предыдущем году.

Ставки по имущественному, земельному и транспортному налогам могут различаться в зависимости от региона. Сумма к уплате также способна измениться из-за переоценки недвижимости (налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости) и наличия налоговых льгот у плательщика.

Ранее сообщалось, что с ноября в России вступают в силу новые правила взыскания задолженностей с граждан. Теперь долги по налогам смогут взыскивать без суда. У гражданина будет 30 дней для оспаривания требований. А при отсутствии возражений ФНС получит право списать средства без судебного решения.

