В российском регионе заплатят по 200 тысяч рублей за привлечение добровольцев на СВО

В Пермском крае будут платить по 200 тысяч рублей за привлечение бойцов на СВО

В Пермском крае будут платить за привлечение бойцов на специальную военную операцию (СВО). О принятом властями Куединского муниципального округа решении сообщает Ura.ru.

Вознаграждение предусмотрено, если договор с Минобороны подпишут жители других субъектов России, а также иностранцы или апатриды — лица без гражданства.

Средства на реализацию инициативы возьмут из резервного фонда муниципалитета.

Ранее в Челябинской области резко повысили «подъемные» для новобранцев СВО. С октября призвавшиеся из Челябинской области контрактники будут получать от региона до 2,4 миллиона рублей. Общий размер выплаты достигнет 3 миллионов рублей.