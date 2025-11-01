Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 1 ноября 2025Ценности

В сети восхитились внешностью звезды «Интернов» в халате после похудения

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @s_permyakova

В сети восхитились внешностью российской актрисы Светланы Пермяковой на новом фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Интернов» отправилась на отдых в Египет. Она предстала на размещенном кадре, стоя на открытом балконе на фоне пирамиды. Знаменитость позировала в белом банном халате с поднятой рукой.

Пользователи высказались о снимке в комментариях. «Какой у вас стал овал лица после похудения», «Шикарная», «Красотка какая», «Выглядите прекрасно», — заявили юзеры.

В августе Пермякова снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма. При этом она рассказала, что сбросила вес с помощью препарата «Велгия», инъекции которого делала в живот.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости