В сети восхитились внешностью звезды «Интернов» в халате после похудения

В сети восхитились внешностью российской актрисы Светланы Пермяковой на новом фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Интернов» отправилась на отдых в Египет. Она предстала на размещенном кадре, стоя на открытом балконе на фоне пирамиды. Знаменитость позировала в белом банном халате с поднятой рукой.

Пользователи высказались о снимке в комментариях. «Какой у вас стал овал лица после похудения», «Шикарная», «Красотка какая», «Выглядите прекрасно», — заявили юзеры.

В августе Пермякова снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма. При этом она рассказала, что сбросила вес с помощью препарата «Велгия», инъекции которого делала в живот.