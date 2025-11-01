Мир
02:38, 1 ноября 2025Мир

В Швеции не нашли виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Полиция Швеции пока не выявила виновных в нападениях на российское посольство и торговое представительство, хотя и заверяет, что расследование продолжается, но без видимых результатов, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Стокгольме.

Шведская полиция уверяет, что расследование повторяющихся инцидентов, когда с неопознанных дронов на посольство и торговое представительство сбрасывали краску, все еще ведется, и что принимаются все нужные меры для защиты безопасности дипломатической миссии России.

«К сожалению, расследование пока не привело к каким-либо конкретным результатам», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению дипломатического представительства, над территорией посольства и торгового представительства до конца этого года остается в силе бесполетная зона, установленная шведскими властями.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Скандинавия после вступления в НАТО Финляндии и Швеции превращается в новую линию фронта против России.

