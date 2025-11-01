Мир
06:52, 1 ноября 2025Мир

В США назвали большую ошибку Китая

Бессент: США за два года найдут альтернативу редкоземельным металлам из Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times назвал большую ошибку Китая, отметив, что таковой стала угроза прекратить экспорт редкоземельных металлов.

По словам главы Минфина, Соединенные Штаты за два года найдут альтернативные источники поставок.

«Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Пекин совершил настоящую ошибку, пригрозив прекратить экспорт своих редкоземельных металлов, настаивая на том, что США обеспечат альтернативные поставки в течение двух лет», — говорится в материале.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу замечательной и заявил, что ему удалось достичь с главой Китая множества договоренностей. По его словам, были достигнуты соглашения о поставках редкоземельных металлов, закупках Китаем американских энергоресурсов, помощи Пекина в борьбе с незаконными поставками наркотических веществ в США и развитии торговли сельскохозяйственной продукцией.

