В США назвали способ восстановить диалог с Россией

Профессор Астор: Отказ от военной помощи ВСУ поможет США возобновить диалог с РФ

Отказ от военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) поможет США возобновить диалог с Россией. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил отставной офицер Военно-воздушных сил США, профессор истории Уильям Астор.

«Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории», — сказал бывший военный.

По мнению Астора, именно эти шаги и позволят Вашингтону вновь выйти на переговорный трек.

Ранее источники газеты The Financial Times сообщили, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине.