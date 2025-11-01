Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 1 ноября 2025Мир

В США назвали способ восстановить диалог с Россией

Профессор Астор: Отказ от военной помощи ВСУ поможет США возобновить диалог с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Matt Rourke / AP

Отказ от военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) поможет США возобновить диалог с Россией. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил отставной офицер Военно-воздушных сил США, профессор истории Уильям Астор.

«Сигналом для переговоров с нашей стороны могло бы стать прекращение постоянного снабжения Украины разведданными и оружием для ударов по российской территории», — сказал бывший военный.

По мнению Астора, именно эти шаги и позволят Вашингтону вновь выйти на переговорный трек.

Ранее источники газеты The Financial Times сообщили, что президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В России появились часы с eSIM. Как они помогут в путешествиях и на работе?

    Наследник из царской России получил в одной стране виллу за миллиарды долларов

    Увеличение денежной массы в экономике России опровергли

    Россиянин выиграл в лотерее 10 миллионов рублей

    Москвичам пообещали ненормальную погоду

    В России бодибилдер в одних плавках выступил на Дне народного единства и попал на видео

    Россиянке удалось вернуть с Филиппин трех внуков

    Российский «КУБ» «подружили» с разведывательным «СКАТом»

    Шэрон Стоун защитила скандальное видео Сидни Суини с джинсами фразой «трудно быть горячей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости