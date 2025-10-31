Стало известно о готовности Трампа говорить с Россией об Украине

FT: Трамп по-прежнему готов вести переговоры с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп по-прежнему готов встретиться с русскими, когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что США были поражены «непримиримостью» главы МИД России Сергея Лаврова во время краткой встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Кроме того, по словам источников, телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был «напряженным»

Также FT утверждает, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отложен на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту.