Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 31 октября 2025Мир

Стало известно о готовности Трампа говорить с Россией об Украине

FT: Трамп по-прежнему готов вести переговоры с Россией по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп по-прежнему готов встретиться с русскими, когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что США были поражены «непримиримостью» главы МИД России Сергея Лаврова во время краткой встречи с американским госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Кроме того, по словам источников, телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября был «напряженным»

Также FT утверждает, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отложен на неопределенный срок из-за твердой позиции Москвы по украинскому конфликту.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    В США обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

    Задержание россиянина-диверсанта в поезде попало на видео

    Власти не нашли связи между ростом утильсбора и ценами на автомобили

    Женщина решилась на подтяжку живота и оказалась под угрозой потери конечностей

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости