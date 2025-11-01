Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 1 ноября 2025Мир

В США раскрыли реакцию Трампа на тесты «Посейдона» и «Буревестника»

Экс-разведчик Риттер: Трампа сбили с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на заявления России о тестах «Посейдона» и «Буревестника». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что Трампа сбили с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника», поэтому он решил возобновить ядерные испытания.

«Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент [Трамп] и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают», — отметил экс-разведчик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Он назвал проверку возможностей «Посейдона» огромным успехом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

    Названо самое длинное слово в русском языке

    Ким Кардашьян преподнесла коллегам по съемочной площадке подарки со спермой

    Россиян предупредили об опасных последствиях позднего ужина

    Apple объяснила провал собственного ИИ

    В Сербии рассказали о желании Евросоюза нанести удар по России

    Министр просвещения высказался о переходе школ России на 12-летнее обучение

    Профессор заявил о попытке США улучшить отношения с Россией

    В США назвали большую ошибку Китая

    В США раскрыли реакцию Трампа на тесты «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости