В США раскрыли реакцию Трампа на тесты «Посейдона» и «Буревестника»

Экс-разведчик Риттер: Трампа сбили с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на заявления России о тестах «Посейдона» и «Буревестника». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Риттер подчеркнул, что Трампа сбили с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника», поэтому он решил возобновить ядерные испытания.

«Сейчас много путаницы относительно того, что имел в виду президент [Трамп] и какие будут последствия его заявлений. У меня есть чувство, что это не обернется катастрофой в сфере контроля над вооружениями, как все думают», — отметил экс-разведчик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Он назвал проверку возможностей «Посейдона» огромным успехом.