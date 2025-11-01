Бывший СССР
В Сумах пропало электричество

Глава Сумской ОВА Григоров: Сумы в результате атак остались без электричества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В городе Сумы на Украине в результате атак пропало электроснабжение. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram-канале.

Он уточнил, что без электричества также осталась часть Сумского района. По словам чиновника, сейчас принимаются меры по возобновлению подачи электроэнергии, а пока объекты критической инфраструктуры будут переведены на резервное питание.

Накануне российские войска провели массированную атаку дронами-камикадзе «Герань-2» по Сумам. Под удар попала инфраструктура. Взрывы были слышны и в Запорожье, Днепропетровске и Ивано-Франковщине.

