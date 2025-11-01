В Турции высказались о четвертом раунде переговоров России и Украины

Фидан заявил, что Турция готова принять новый раунд переговоров РФ и Украины

Турция готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Вновь заявляем о готовности принять четвертый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле», — сказал глава турецкого МИД.

Фидан отметил, что, по его мнению, три предыдущих раунда переговоров в Стамбуле привели к ощутимым результатам. При этом министр подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Третий раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля. По итогам встречи глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции сторон по меморандумам сейчас далеки друг от друга. В результате стороны договорились об обмене военными и гражданскими лицами.