В ВСУ показали стратегический объект в боях за Красноармейск

В ВСУ показали состояние шахтоуправления «Покровское» после боев

На территории шахтоуправления «Покровское», расположенном на западе от Красноармейска (украинское название — Покровск), регулярно происходят бои, а большинство зданий разрушено. Состояние объекта показало подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые Картузы» в своем Telegram-канале.

Украинские военные также назвали шахту стратегически важным объектом в боях за Красноармейск. По словам представителей подразделения, она стоит на пути к расширению плацдарма на левом фланге города.

Они также напомнили, что один из пусковых комплексов шахтоуправления уже год находится под контролем российских войск. «Противник каждый день предпринимает штурмовые действия в попытках захватить и второй комплекс. Шахта является стратегически важной в битве за Покровск, ведь она стоит на пути к расширению плацдарма на левом фланге города», — говорится в сообщении.

В октябре сержант украинской армии Роман Кондратюк заявлял, что российские войска продвигаются в сторону шахтоуправления «Покровское». Тогда он заявлял, что взятие объекта приведет к оперативному окружению Красноармейска.