В зоне СВО нашли Терминатора и Хищника из Латинской Америки

На запорожском направлении появились бойцы ВСУ с позывными Терминатор и Хищник
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции на одном из участков фронта появились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Латинской Америки с позывными Терминатор и Хищник. Об этом сообщил стрелок группировки войск «Восток» с позывным Осман, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о запорожском направлении. По словам российского военнослужащего, на данном участке фронта иностранные наемники из латиноамериканских стран встречались неоднократно. Их узнавали по речи, а также внешнему виду — в том числе по шевронам и нашивкам.

«Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно — у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, Терминаторы, Хищники, все абсолютно разное», — рассказал Осман.

Ранее стало известно о ликвидации колумбийских наемников ВСУ в зоне СВО. В их числе были Александр Хигуэро, Даймер Луиса, Франк Алексис и Джосман Родриго.

