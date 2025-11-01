Мир
Вероятность ударов США по Венесуэле оценили

Канчиан: Вероятность того, что США нанесут удары по Венесуэле, возросла
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вероятность того, что США в ближайшее время нанесут ракетные удары по территории Венесуэлы, значительно возросла. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона и старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан, передает The Hill.

«Им (Соединенным Штатам — прим. «Ленты.ру») придется что-то предпринять, если только [Президент Венесуэлы Николас] Мадуро не уйдет в отставку или не предпримет что-то достаточно радикальное, чтобы [Президент США Дональд] Трамп мог заявить об успехе», — сказал эксперт.

По словам Канчиана, любое иное развитие событий станет политической победой для Мадуро и поражением для американского лидера.

Ранее Мадуро обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Согласно документам, венесуэльский лидер запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты.

Перед этим Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом до этого сообщалось, что США якобы определили цели для готовящихся ударов

