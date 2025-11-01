Президент Венесуэлы попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США. Американские корабли уже подошли на расстояние удара

WP: Мадуро попросил у Путина ракеты и самолеты из-за угрозы США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе.

Власти Венесуэлы, согласно документам, также обратились к Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи и снаряжении для укрепления обороны. В письме председателю КНР Си Цзиньпину, по информации WP, Мадуро попросил о «расширении военного сотрудничества» между двумя странами для противодействия «эскалации отношений между США и Венесуэлой».

7 мая Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого стороны, в частности, будут развивать двусторонние связи в военной сфере. 27 октября 2025 года российский лидер ратифицировал документ.

29 октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США готовят изощренный план по свержению власти в Венесуэле, увеличивая концентрацию американских войск у берегов страны.

МИД России заявил о поддержке Венесуэлы

Россия поддерживает Венесуэлу и готова «плечом к плечу» преодолевать вызовы. Так официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на вопрос о реакции Москвы на угрозы Каракасу со стороны Вашингтона.

Мы поддерживаем защиту национального суверенитета Венесуэлой и продолжаем находиться в контакте с венесуэльскими властями. Мы готовы плечом к плечу преодолевать угрозы, и не такое проходили Мария Захарова официальный представитель МИД России

Также Захарова пояснила, что заключенный с Венесуэлой договор охватывает «политическую сферу и военно-техническое сотрудничество».

Корабли США подошли к Венесуэле на расстояние удара

По информации издания Newsweek, американский десантный корабль USS Iwo Jima вместе с сопровождающими судами приближается к острову в Венесуэле.

Корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы страны Newsweek

Издание отмечает, что после приближения военные корабли оказываются в зоне непосредственной оперативной досягаемости, что позволяет проводить морские десантные операции или наносить точечные удары.

На фоне обострения в регионе Вооруженные силы (ВС) Тринидада и Тобаго были приведены в состояние полной боевой готовности на высшем уровне боевой тревоги State One Alert Level.

Решение было принято по итогам совещания Сил обороны. Военнослужащим разослали меморандум, в котором написано, что это не учения, им предписано вернуться на базы.

Власти Тринидада и Тобаго ранее разрешили заход американского военного эсминца USS Gravely в свои территориальные воды. Премьер-министр островного государства Камила Персад-Биссессар подчеркнула, что страна не собирается отказываться от совместных с США военных учений, так как они способствуют укреплению «внутренней безопасности».

США определили цели для ударов по военным объектам Венесуэлы

США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы, которые, по мнению Вашингтона, могут быть использованы для наркоторговли, сообщила газета The Wall Street Journal.

США готовятся ударить по военным объектам Венесуэлы, используемым для незаконной торговли наркотическими веществами. Наркобанды и инфраструктура, скорее всего, подвергнутся нападению, если [президент США Дональд] Трамп решит начать военные действия WSJ

Авторы материала подчеркнули, что глава Белого дома «еще не принял окончательного решения» о наземных ударах. Сам Трамп накануне подтвердил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы.

Газета Financial Times описала несколько сценариев на случай, если Вашингтон примет решение начать операцию в Венесуэле. По ее информации, ВС США могут нанести ракетно-дроновые удары, осуществить захват президента Николаса Мадуро или совершить полномасштабное вторжение по аналогии с Панамой, что маловероятно.

