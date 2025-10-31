Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 31 октября 2025Мир

Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

WP: Мадуро обратился к Путину за помощью из-за угрозы со стороны США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Николас Мадуро и Владимир Путин

Николас Мадуро и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе.

По данным издания, венесуэльский лидер также обратился за помощью к Китаю и Ирану, отметив, что его страна нуждается в военной помощи и снаряжении. В частности, председателю КНР Си Цзиньпину было направлено письмо с просьбой о «расширении военного сотрудничества».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом до этого сообщалось, что США якобы определили цели для готовящихся ударов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости