Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью из-за угрозы со стороны США. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на конфиденциальные документы.

Согласно документам, Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Письмо российскому лидеру было направлено в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе.

По данным издания, венесуэльский лидер также обратился за помощью к Китаю и Ирану, отметив, что его страна нуждается в военной помощи и снаряжении. В частности, председателю КНР Си Цзиньпину было направлено письмо с просьбой о «расширении военного сотрудничества».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается наносить ракетные удары по территории Венесуэлы. При этом до этого сообщалось, что США якобы определили цели для готовящихся ударов.