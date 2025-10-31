Мир
23:40, 31 октября 2025Мир

Военных Тринидада и Тобаго привели в полную боевую готовность

Trinidad Express: ВС Тринидада и Тобаго приведены в состояние боеготовности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Вооруженные силы (ВС) Тринидада и Тобаго приведены в состояние полной боевой готовности на высшем уровне боевой тревоги State One Alert Level, об этом сообщила газета Trinidad Express.

Решение было принято по итогам совещания Сил обороны. Военнослужащим разослали меморандум, в котором написано, что это не учения, им предписано вернуться на базы не позднее 18:00 (01:00 мск 1 ноября), общий сбор назначен на 18:30. Солдатам, находящимся в отпусках и на лечении, необходимо оставаться наготове по месту официального проживания.

Власти Тринидада и Тобаго ранее разрешили заход американского военного эсминца USS Gravely в свои территориальные воды. Премьер-министр островного государства Камла Персад-Биссессар подчеркнула, что страна собирается отказываться от совместных с США военных учений, так как они способствуют укреплению «внутренней безопасности». В связи с этим власти Венесуэлы решили приостановить действующие газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго.

