08:13, 28 октября 2025Экономика

Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

Власти Венесуэлы приостановят газовые соглашения с Тринидадом из-за эсминца США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Венесуэлы решили приостановить действующие газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за появления в территориальных водах островного государства военного эсминца США. Об этом сообщает Reuters.

Разрешение властей Тринидада на заход военного корабля USS Gravely руководство Венесуэлы расценило в качестве «враждебного акта». Разрыв действующих двусторонних соглашений в энергетической сфере, полагают власти латиноамериканского государства, должен вразумить островную страну.

Премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссессар заявила, что власти ее страны не собираются менять свое решение. Она подчеркнула, что давление Венесуэлы в энергетической сфере не приведет ни к какому результату. Глава местного правительства отдельно отметила, что разрыв действующих двусторонних соглашений ее «не волнует». Тринидад не собирается отказываться от совместных с США военных учений, так как они способствуют укреплению «внутренней безопасности» страны.

Ранее президента США Дональд Трамп пообещал скорое проведение наземных военных операций в Венесуэле. Подобные действия Вашингтона, пояснил глава Белого дома, будут нацелены на борьбу с местными наркокартелями, которые обеспечивают значительную часть наркотрафика в Соединенные Штаты. Другой целью Трампа, отмечали в Конгрессе, должна стать Колумбия, которая также является крупным экспортером наркотиков.

