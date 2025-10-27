Мир
09:15, 27 октября 2025

Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

Сенатор Грэм заявил о планах Трампа расширить удары по Венесуэле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп может в скором времени принять решение расширить удары по Венесуэле, включая ее сухопутную территорию. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает журнал Politico.

«Президент Трамп вчера сообщил мне, что по возвращении из Азии планирует проинформировать членов Конгресса о будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии. Так что в Конгрессе будет проведен брифинг о возможном расширении военных операций с моря на сушу. Я поддерживаю эту идею», — указал конгрессмен.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Трамп может использовать американских коммандос для похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Издание отмечает, что возможная операция будет сопряжена с высокими рисками для американского лидера, поскольку кадры взятых в плен или павших американских военных стали бы «худшим кошмаром» для его администрации.

Кроме того, эксперты высказывают опасения, что подобная операция даже в случае успеха может не привести к нужным США политическим результатам и обеспечить транзит власти в Венесуэле.

