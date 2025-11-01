Военкор Сладков предрек Венесуэле судьбу Украины и Ирака

Венесуэлу может ждать судьба Ирака и Украины, если США решатся на военную операцию в латиноамериканской стране. Цель возможного нападения раскрыл российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, операция начнется с подкупа венесуэльских генералов. После этого последуют удары по энергетическим объектам, не связанных с нефтью, ввод американских войск в Каракас, поддержка политической оппозиции, роспуск армии и полиции. Затем Вашингтон «выдаст индульгенцию» наркокартелям на захват власти и преступления против руководства страны. Военкор уверен, что итогом операции станет «контролируемый хаос», что позволит американцам беспрепятственно выкачивать природные богатства Венесуэлы.

«Откуда я это взял? Из Ирака, где я вполне осмысленно трудился репортером, из Афганистана, из Сирии. Эти везде творят одно и то же. С Украиной это сделали, и нам это было уготовано. Мы сорвали их планы», — написал Сладков.

Ранее портал Axios раскрыл цель США в Венесуэле. «Президент [США Дональд Трамп] может намереваться в конечном итоге свергнуть лидера Николаса Мадуро, за голову которого назначена награда в 50 миллионов долларов», — пишет издание.