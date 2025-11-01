Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:32, 1 ноября 2025Интернет и СМИ

Военкор раскрыл цель нападения США на Венесуэлу

Военкор Сладков предрек Венесуэле судьбу Украины и Ирака
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lee Sang-hoo / Matrix Images / IMAGO / Global Look Press

Венесуэлу может ждать судьба Ирака и Украины, если США решатся на военную операцию в латиноамериканской стране. Цель возможного нападения раскрыл российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, операция начнется с подкупа венесуэльских генералов. После этого последуют удары по энергетическим объектам, не связанных с нефтью, ввод американских войск в Каракас, поддержка политической оппозиции, роспуск армии и полиции. Затем Вашингтон «выдаст индульгенцию» наркокартелям на захват власти и преступления против руководства страны. Военкор уверен, что итогом операции станет «контролируемый хаос», что позволит американцам беспрепятственно выкачивать природные богатства Венесуэлы.

«Откуда я это взял? Из Ирака, где я вполне осмысленно трудился репортером, из Афганистана, из Сирии. Эти везде творят одно и то же. С Украиной это сделали, и нам это было уготовано. Мы сорвали их планы», — написал Сладков.

Ранее портал Axios раскрыл цель США в Венесуэле. «Президент [США Дональд Трамп] может намереваться в конечном итоге свергнуть лидера Николаса Мадуро, за голову которого назначена награда в 50 миллионов долларов», — пишет издание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Памятник идиотизму». Что говорят в России и на Украине о провальной высадке украинского спецназа в Красноармейске

    Олимпийская чемпионка призвала к показу Олимпиады-2026

    Журналист уличил западные СМИ во лжи о России

    Скоростной поезд протаранил фуру и попал на видео

    Стало известно о бегстве бойцов ВСУ из Мирнограда

    Над военной базой в Бельгии заметили дроны

    Бьянка Цензори показала фото в трусах

    Раскрыта личность таинственного «детектива» с фото у Лувра

    Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

    В поставках Tomahawk усмотрели обман Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости