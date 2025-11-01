Военкор рассказал о нежелании «Азова» деблокировать группировку ВСУ в Красноармейске

Военкор Поддубный: бойцы «Азова» отказались деблокировать ВСУ в Красноармейске

Бойцы националистической бригады «Азов» (подразделение признано в России террористической организацией и запрещено) Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти на выручку сослуживцам. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Репортер рассказал, что украинские военнослужащие, в отличие от командования, не отрицают окружение Красноармейска и Димитрова российскими войсками. «"Азовцы" уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов», — написал он.

Ранее 1 ноября сообщалось, что спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высадился с вертолета UH-60 Black Hawk в одном километре к северо-западу от окраины Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Высадка украинских спецназовцев попала на видео. На распространившихся в сети кадрах видно, как около 10 военных выбегают из вертолета и стремительно передвигаются по полю. Министерство обороны России сообщило, что всего в районе Красноармейска высадилось 11 человек. Все они были уничтожены.