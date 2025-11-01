Спикер Госдумы Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы

В ноябре в России вступают в силу несколько законов, подписанных президентом. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

1 ноября в силу вступил закон, который устанавливает, что операторы не вправе обслуживать абонентские номера, в отношении которых не провели проверку сведений, предусмотренную законом.

С 7 ноября, по словам Володина, усиливается ответственность при подготовке к отопительному периоду. В России вводится штраф в случае, если ранее выявленные нарушения не были устранены. Для должностных лиц сумма денежного взыскания составит до 10 тысяч рублей, для юридических — до 40 тысяч рублей.

С этого же дня начнет действовать закон о привлечении к ответственности скрывшихся за рубежом преступников. Документ наделил Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности граждан, которые совершили преступления и скрываются за рубежом.

24 ноября в силу вступит закон, который обяжет своевременно информировать наследников о кредитных обязательствах наследователя. Нотариусы будут иметь три рабочих дня после открытия наследственного дела, чтобы запросить сведения о задолженностях умершего, и еще три дня, чтобы передать эти данные наследникам.

В конце месяца, 30 ноября, ужесточается контроль над мигрантами. Согласно новому закону, мигранты, которые законно находятся в Москве и Московской области по состоянию на 1 сентября 2025 года, но не состоят на миграционном учете, должны до 30 ноября обратиться в соответствующие организации для постановки на учет.

В октябре, как напомнил Володин, вступил в силу документ о поддержке семей участников СВО — их освободили от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений, которые связаны с реализацией права на пенсионное обеспечение по потере кормильца. Кроме того, была ужесточена ответственность для иноагентов — закон отменил условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности. Теперь для этого достаточно однократного нарушения или уже имеющейся судимости за такое преступление.

Ранее в Госдуме рассказали о вступивших в силу в сентябре законах. В начале осени начал работать комплекс мер, направленных на работу с аферистами, и запрет на навязывание россиянам дополнительных платных услуг.