ВСУ пытались ударить по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили три БПЛА над Крымом, Белгородской и Курской областями
Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один летательный аппарат над полуостровом. Еще по одному беспилотнику перехватили над Курской и Белгородской областями.

В ночь на субботу, 1 ноября, ВСУ выпустили по России 98 дронов — их сбили над 10 регионами России. Больше всего дронов — 45 — сбили над Белгородской областью.

Ранее в Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась в результате атаки ВСУ. Никто, предварительно, не пострадал.

