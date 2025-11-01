Россия
12:28, 1 ноября 2025Россия

В жилом доме в столице российского региона прогремел взрыв

Shot: В жилом комплексе в Ростове-на-Дону прогремел взрыв и возник пожар
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В жилом комплексе в Ростове-на-Дону, столице Ростовской области, прогремел взрыв и возник пожар. О происшествии в регионе сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, взрыв в доме мог произойти из-за газового баллона, который использовался при монтаже натяжного потолка. Известно, что из-за взрыва в квартире выбило оконные рамы.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в торговом центре «История» произошел пожар, из здания эвакуировали 150 человек. Возгорание возникло в офисном помещении, принадлежащем кафе. Предварительно, загорелось электрооборудование и электропроводка.

