17:08, 1 ноября 2025Экономика

Производитель SJ-100 отчитался о миллиардных убытках

«Яковлев» сообщил об убытке почти в 4 млрд рублей за девять месяцев 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев текущего года ПАО «Яковлев» получил 3,96 миллиарда рублей чистого убытка по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета). Соответствующий документ опубликован на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Годом ранее за тот же период компания получила прибыль в размере 8,4 миллиарда рублей. Долгосрочные и краткосрочные обязательства с начала года выросли незначительно — до 179,7 миллиарда рублей и 490,6 миллиарда соответственно.

«Яковлев» входит Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Предприятие выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, а также работает над созданием новых российских гражданских самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и МС-21.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал, что полностью импортозамещенная версия МС-21 поднимется в воздух до конца октября, однако о таком полете не сообщалось. Годом ранее он анонсировал начало испытаний в марте или апреле, потом в июне или июле и затем в августе.

Между тем, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил об очередном переносе сертификации SJ-100 и двигателя ПД-8 с конца текущего года на начало следующего. Позднее индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заявила о планах самостоятельно выпускать SJ-100 в рамках соглашения с Ростехом. Детали этого соглашения не уточнялись.

В начале октября глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предупредил, что в период до 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка.

