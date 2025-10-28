В Индии собрались выпускать российский SJ-100

HAL: Индия получит право на производство российского самолета SJ-100

Индийская госкомпания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) заявила о планах по выпуску российского гражданского самолета SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) в рамках соглашения с российской Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; структура «Ростеха»). Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Bloomberg.

«Это также станет первым случаем, когда в Индии будет производиться полноценный пассажирский самолет», — подчеркивается в заявлении. В HAL не уточнили, подразумевает ли соглашение передачу технологий.

Также компания не ответила на письмо с просьбой объяснить, какой объем средств предполагается выделить на проект, кто отвечает за финансирование и есть ли авиакомпании, которые уже заинтересовались самолетом. Как отмечается в материале, соглашение подписано незадолго до визита в страну президента России Владимира Путина.

Сейчас самолет SJ-100 и его двигатель ПД-8 проходят сертификацию. Летные испытания начались весной. Предполагалось, что их завершат до конца года, но теперь глава Ростеха Сергей Чемезов ожидает, что все необходимые процедуры проведут в начале следующего года.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров признал, что до 2030 года российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, в числе которых 230 российских. По всей видимости, речь идет о выпущенных в таком количестве SSJ-100, главной проблемой которых остаются франко-российские двигатели SaM146. Установки невозможно полноценно обслуживать из-за отказа от дальнейшего сотрудничества французских партнеров.

При этом в «Ростехе» не уверены, что новые двигатели ПД-8 будут устанавливать на уже эксплуатируемые самолеты из-за стоимости ремоторизации. Однако если авиакомпании согласятся финансово участвовать в процессе, то такие работы теоретически могут быть проведены.