15:28, 1 ноября 2025

За переехавшими в ОАЭ россиянами пообещали не следить

Марк Успенский
Фото: Diana.grytsku / Freepik

Власти России пообещали не следить за переехавшими в ОАЭ соотечественниками. Об этом в интервью с «Комсомольской правдой» рассказал генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.

Владимиров развенчал миф, распространяемый в западных СМИ, о том, что сотрудники российских дипмиссий за рубежом следят за релокантами. «Если бы мы следили, например, хотя бы за всем сказанным в соцсетях, то принимали бы одного человека в день. Мы ни за кем не следим», — подчеркнул представитель Генконсульства.

Также он отметил, что все россияне, в том числе осужденные или находящиеся в уголовном розыске, имеют право на консульскую поддержку.

Ранее россиянке отказали во въезде в Дубай из-за татуировок и пирсинга. Девушку на 20 часов задержали на погранпункте.

