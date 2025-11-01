За переехавшими в ОАЭ россиянами пообещали не следить

Генконсул РФ в Дубае Владимиров: Мы не следим за переехавшими в ОАЭ россиянами

Власти России пообещали не следить за переехавшими в ОАЭ соотечественниками. Об этом в интервью с «Комсомольской правдой» рассказал генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.

Владимиров развенчал миф, распространяемый в западных СМИ, о том, что сотрудники российских дипмиссий за рубежом следят за релокантами. «Если бы мы следили, например, хотя бы за всем сказанным в соцсетях, то принимали бы одного человека в день. Мы ни за кем не следим», — подчеркнул представитель Генконсульства.

Также он отметил, что все россияне, в том числе осужденные или находящиеся в уголовном розыске, имеют право на консульскую поддержку.

