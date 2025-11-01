Заслуженный учитель России рассказал об опасности работы педагогом

Заслуженный учитель РФ Ямбург назвал демагогией запрет прикасаться к детям

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова уполномоченной по правам ребенка в Свердловской области Татьяны Титовой о том, что педагоги не должны трогать школьников ни при каких обстоятельствах, даже если они нарушают порядок.

По его словам, такие заявления «непрофессиональны и носят демагогический характер». Ямбург вспомнил разработчика концепции гуманной педагогики Шалву Амонашвили, который обнимал детей и говорил им какие-то вещи на ухо.

«Сейчас настолько опасно стало работать педагогом, что в любой спорной истории — учитывая, что у детей есть смартфоны с видеокамерами — можно получить обвинение в педофилии», — отметил Ямбург.

Также заслуженный учитель России заявил, что против применения насилия к детям в виде подзатыльников. При этом он призвал не мириться с откровенным хамством.

