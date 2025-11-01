Знаменитый порноактер насмерть отравил фотографа ядом жабы во время ритуала исцеления

Актер фильмов для взрослых убил приятеля ядом жабы во время ритуала исцеления

В Испании идет суд над знаменитым актером и режиссером фильмов для взрослых Начо Видалем, которой отравил фотографа Хосе Луиса Абада ядом серой жабы во время ритуала. Об этом сообщает Diari ARA.

28 июля 2019 года Видаль и его двоюродный брат устроили так называемый ритуал исцеления. Порноактер регулярно употреблял яд серой жабы, который обладает галлюциногенными свойствами, и уверял, что он обладает лечебными свойствами. Абад решил испытать их на себе. Мужчина принял яд, через несколько секунд зашатался, рухнул на землю и начал биться в судорогах.

Брат Видаля снимал происходящее на телефон. При этом мужчины не попытались помочь приятелю, пока не осознали, что он перестал дышать. Видаль бросился делать Абаду непрямой массаж сердца и на какое-то время привел того в чувства. Однако вскоре мужчина снова потерял сознание. Актер продолжал реанимационные мероприятия еще 12 минут. Через 20 минут приехала скорая, однако спасти Абада было уже невозможно. Экспертиза установила, что яд жабы вызвал у него инфаркт.

В 2021 году Видаля и его брата впервые обвинили в смерти Абада, однако в 2023-м обвинения были сняты. Теперь прокуратура Валенсии снова добивается осуждения актера и его родственника. Видалю грозит четыре года тюрьмы. Кроме того, он и его брат должны заплатить родственникам Абада по 20 тысяч евро (1,8 миллиона рублей) в качестве компенсации.

В декабре 2024 года сообщалось, что известная мексиканская актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал. Она употребила яд двухцветной филломедузы.