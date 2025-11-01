Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:17, 1 ноября 2025Из жизни

Знаменитый порноактер насмерть отравил фотографа ядом жабы во время ритуала исцеления

Актер фильмов для взрослых убил приятеля ядом жабы во время ритуала исцеления
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pxhere

В Испании идет суд над знаменитым актером и режиссером фильмов для взрослых Начо Видалем, которой отравил фотографа Хосе Луиса Абада ядом серой жабы во время ритуала. Об этом сообщает Diari ARA.

28 июля 2019 года Видаль и его двоюродный брат устроили так называемый ритуал исцеления. Порноактер регулярно употреблял яд серой жабы, который обладает галлюциногенными свойствами, и уверял, что он обладает лечебными свойствами. Абад решил испытать их на себе. Мужчина принял яд, через несколько секунд зашатался, рухнул на землю и начал биться в судорогах.

Брат Видаля снимал происходящее на телефон. При этом мужчины не попытались помочь приятелю, пока не осознали, что он перестал дышать. Видаль бросился делать Абаду непрямой массаж сердца и на какое-то время привел того в чувства. Однако вскоре мужчина снова потерял сознание. Актер продолжал реанимационные мероприятия еще 12 минут. Через 20 минут приехала скорая, однако спасти Абада было уже невозможно. Экспертиза установила, что яд жабы вызвал у него инфаркт.

Материалы по теме:
Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа. Почему она прославилась на весь мир?
Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа.Почему она прославилась на весь мир?
19 августа 2025
«Убить человека совсем не страшно» Россиянин увлекся ядами и испытывал их на близких. Как разоблачили ярославского отравителя?
«Убить человека совсем не страшно»Россиянин увлекся ядами и испытывал их на близких. Как разоблачили ярославского отравителя?
31 октября 2025
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021

В 2021 году Видаля и его брата впервые обвинили в смерти Абада, однако в 2023-м обвинения были сняты. Теперь прокуратура Валенсии снова добивается осуждения актера и его родственника. Видалю грозит четыре года тюрьмы. Кроме того, он и его брат должны заплатить родственникам Абада по 20 тысяч евро (1,8 миллиона рублей) в качестве компенсации.

В декабре 2024 года сообщалось, что известная мексиканская актриса решила очиститься при помощи яда лягушки и не пережила ритуал. Она употребила яд двухцветной филломедузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о боях с ВСУ близ российской границы

    Стало известно последствие российских ударов ФАБ по Днепропетровской области

    ОАК передала Минобороны России новую партию Су-35С

    У банков стало больше причин возвращать украденные мошенниками деньги

    Главного редактора URA.RU вызвали в суд

    В КНДР раскритиковали «несбыточную мечту» Южной Кореи

    Российские войска нанесли удар по полигону ВСУ под Львовом

    ВС России уничтожили бойцов спецназа ВСУ под Красноармейском

    Столицу Японии ждет дефицит электроэнергии

    В Европе предложили выплатить компенсацию России после конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости