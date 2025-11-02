Путешествия
13:46, 2 ноября 2025Путешествия

20 россиян заселили в полуразрушенный отель на Кубе после урагана

На Кубе 20 российских туристов заселили в полуразрушенный отель в Ольгине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

На Кубе в провинции Ольгин 20 российских туристов заселили в полуразрушенный отель. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, россияне сами попросили об этом. Они выразили недовольство предложению о заселении в разные отели Варадеро — город, который находится в другой части острова. Они согласились пожить в небольшой разрухе, но именно в том месте и в том отеле, куда изначально планировали приехать.

Ранее сообщалось, что российские туристы устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели на Кубе, куда их перенаправили из-за урагана «Мелисса».

