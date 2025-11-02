Бывший СССР
Боец «Ахмата» спас пятерых сослуживцев от удара дрона ВСУ

РИА Новости: Боец «Ахмата» с позывным Кот спас пятерых сослуживцев от дрона ВСУ
Мария Винар

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Кот спас пятерых сослуживцев от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Российские бойцы рассказали, что украинские войска использовали для атаки оптоволоконный дрон. На него, как известно, не воздействуют средства РЭБ.

Собеседники агентства объяснили, что несколько беспилотников упали недалеко от машины, в которой они находились. По их словам, Кот постоянно предупреждал об их приближении к транспортному средству. Он увидел в небе новый дрон и вновь сообщил сослуживцам. Однако, когда он заметил, что беспилотник летит прямо в переднюю часть машины, принял основной удар на себя. «И вот все, что мы все получили, если точнее, два осколка со спичечную головку, а весь удар принял на себя Кот», — отметил боец с позывным Шрам.

У мужчины осталась бабушка, которая его воспитывала. Боец подразделения группировки «Север» с позывным Мужик подчеркнул, что Кот был хорошим человеком и старался все везде успеть.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие начали реже получать ранения на одном из участков фронта в Донецкой народной республике (ДНР).

