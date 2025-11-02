Чернышенко высказался о приоритете внешней политики России

Чернышенко: Укрепление партнерства с Китаем — приоритет внешней политики России

Укрепление партнерства и взаимодействия с Китаем является приоритетом внешней политики России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Укрепление всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия с дружественным Китаем — это приоритет российской внешней политики», — сказал вице-премьер.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Москва и Пекин приложат дополнительные усилия для возвращения двустороннего товарооборота к росту.

В октябре глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в настоящее время на рассмотрении Российско-китайского комитета и Комиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся 86 двусторонних проектов на общую сумму в 18 триллионов рублей.