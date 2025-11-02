Число задержанных в аэропорту российского курорта рейсов выросло

Shot: Число задержанных в аэропорту Сочи рейсов выросло до 70

Число рейсов, задержанных и отмененных в аэропорту Сочи, выросло до 70. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что на вылет задержано 35 рейсов, а на прилет — 33. Помимо того, один рейс на прилет был отменен.

На данный момент в аэропорту города-курорта ожидают сотни людей. Семьям с детьми раздали надувные матрасы для того, чтобы они смогли лечь на них на полу.

Самолеты начали задерживать из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Изначально сообщалось о почти двух десятках отложенных самолетов.