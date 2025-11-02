Ценности
19:33, 2 ноября 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей пришла на выставку в прозрачном платье

Дочь телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей в откровенном виде пришла на выставку
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Maya Dehlin Spach / Getty Images

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном виде вышла в свет. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила выставку Masters of Light («Мастера света») компании Swarovski в Голливуде. Она появилась на публике в прозрачном сетчатом миди-платье черного цвета, сквозь которое просвечивала грудь с силиконовыми пэстисами на сосках.

Также 24-летняя манекенщица надела стринги, туфли с открытым носом, а также браслеты и ожерелья указанного бренда. Кроме того, она уложила волосы в высокий пучок и сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневым карандашом, нанесенным на контур губ.

Ранее в октябре Амелия Грей Хэмлин показала новые обнаженные фото, сделанные для журнала Beyond Noise.

.
