Дочь популярной телеведущей показала обнаженные фото

Дочь телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей показала новые откровенные фото

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала новые откровенные фото, сделанные для журнала Beyond Noise. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина на одном из кадров предстала под водой. Она позировала полностью обнаженной с разведенными в стороны руками. При этом манекенщица надела на шею массивную золотистую цепочку с кулоном.

Также 24-летнюю наследницу артистов запечатлели голой у дерева и на уступе скалы. Автором данных кадров стал фотограф Марио Сорренти.

