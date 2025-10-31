Ценности
04:01, 31 октября 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей показала обнаженные фото

Дочь телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей показала новые откровенные фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mario_sorrenti / @thebeyondnoise

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала новые откровенные фото, сделанные для журнала Beyond Noise. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина на одном из кадров предстала под водой. Она позировала полностью обнаженной с разведенными в стороны руками. При этом манекенщица надела на шею массивную золотистую цепочку с кулоном.

Также 24-летнюю наследницу артистов запечатлели голой у дерева и на уступе скалы. Автором данных кадров стал фотограф Марио Сорренти.

Ранее в октябре дочь британского актера Джуда Лоу, модель и блогерша Айрис Лоу пообедала с голой грудью на лестнице.

