10:07, 2 ноября 2025Россия

Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

Губернатор Гусев: За минувшую ночь над Воронежской областью сбили пять БПЛА ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область. В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было повреждено административное здание, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном городском округе и трех районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены пять БПЛА», — рассказал губернатор.

При этом Гусев подчеркнул, что никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по Орловской области. Над регионом сбили семь дронов, заявил губернатор Андрей Клычков.

