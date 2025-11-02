«Мусор, который разрушает интернет». Миллионы людей подсели на незамысловатые ролики о котах. В них — трагедии и сплошное насилие

«Лента.ру»: Созданные с помощью ИИ видео с котами набирают миллионы просмотров

В сети все чаще можно встретить странные и жестокие видео, главными героями которых выступают антропоморфные коты. В коротких роликах, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ), с животными постоянно происходят несчастья: они становятся жертвами насмешек и издевательств, попадают в тюрьму, терпят голод, падают с большой высоты, погибают в пожарах и тяжело болеют. У такого контента на удивление много фанатов: миллионы пользователей рыдают из-за несправедливостей, с которыми сталкиваются коты, и радуются, если униженным и оскорбленным героям удается проучить обидчиков. Люди по всему миру признаются, что стали зависимы от таких видео. Подробнее об этом интернет-феномене — в материале «Ленты.ру».

«Я подсела на эти видео»

90 миллионов просмотров в соцсети TikTok набрал ролик, в котором кот и кошка садистски избавились от котенка, сбросив его с воздушного шара. Детеныш упал в горное ущелье, но на этом его беды не закончились: его увидел лев и погнался за ним. Котенок спрятался за камень, хищник заметил его и готовился напасть, но в этот момент на помощь малышу пришел синий дракон, который убил льва.

Котенок сел на спину дракона, и они полетели к дому родителей. Далее зрителям показали сцену в доме: довольный отец выбрасывал игрушки и другие детские вещи в мусорное ведро, а мать стояла рядом и смотрела на это. В этот момент к дому прилетел дракон и, извергнув пламя, поджег его. Родители пытались спастись, но не успели выбежать из дома и погибли. Исполнив месть, дракон и котенок улетели.

Под видео пользователи оставили плачущие эмодзи. «Спасибо тебе, дракон», «Правильно сделал, молодец, малыш», «Бедный котенок, это очень грустно», — написали они. Многие назвали ролик поучительным и глубоким. «Бог всегда будет нас защищать», «Когда родители несправедливо оставляют тебя, ты страдаешь, испытываешь страх и боль отвержения. Но дальше за дело берется Бог», — высказались они.

В другом видео, которое посмотрели 44 миллиона раз, кошка оставила мужа-льва с двумя дочерьми и ушла на работу. Проводив жену, лев сначала заставил детей убрать в доме, после чего запер их в комнате и отправился на свидание с любовницей. Дочери, не выдержав предательства отца, сбежали. За этим последовал душераздирающий кадр: котята шли вместе под дождем, держась за лапки и плача.

Видео о трагедии в семье довело многих зрителей до слез. Они умоляли автора ролика выпустить продолжение. «Мне нужна вторая часть», — заявил один из комментаторов и сопроводил сообщение плачущим эмодзи.

«Я не могу пройти мимо видео с котами», — призналась еще одна пользовательница. Ее комментарий набрал более 27 тысяч лайков. «Нас много», — ответили ей

18 миллионов просмотров собрало видео с кошкой, на которой прямо в магазине порвалось платье из-за лишнего веса. Сотрудница магазина избила ее битой за испорченное платье, а другие кошки посмеялись над этим.

После этого героиня ролика стала заниматься спортом, похудела и в итоге заветное платье пришлось ей впору. «Так трогательно, что я расплакалась», «Упорный труд окупается», «Это та мотивация, которая была нужна», — прокомментировали видео зрители.

Под ИИ-видео с котами можно увидеть комментарии на английском, русском, испанском, португальском, французском, турецком, вьетнамском, китайском и корейском языках. Кроме того, там оставляют сообщения жители арабских и африканских стран

«Почему весь интернет сходит по этому с ума?»

Некоторые истории даже превращают в сериалы. Например, успех у пользователей имела выходившая на странице MeowFlix в TikTok сказка о принцессе-кошке, которую похитили и заточили в башне — здесь легко угадывается отсылка к сказке «Рапунцель». В историю внесли изменения и добавили детали из других сказок, например, одна из героинь потеряла туфельку, как «Золушка».

Каждый выпуск сериала набирал по несколько миллионов просмотров. В комментариях зрители сопереживали любимым героям, вместе радовались и плакали из-за поворотов сюжета. «Почему весь интернет сходит по этому с ума?» — поинтересовался комментатор под одной из серий. «Это увлекательно», — ответил ему другой.

Мне 32 года, но я не могу от этого оторваться комментарий под сгенерированным нейросетью роликом о принцессе-кошке

О своей любви к сериалу стали говорить и известные блогеры. Например, тиктокер с ником swit_daddу, на аккаунт которого подписаны 589 тысяч человек, опубликовал видео, где он смотрит одну из серий.

«Я с удовольствием смотрю MeowFlix, потому что не могу позволить себе подписку на Netflix», «ИИ сделал лучше, чем Disney с миллионным бюджетом», — отмечали под его роликом пользователи.

Кадр: @meoowflix / TikTok

Сказка о принцессе-кошке очень похожа на сентиментальные мелодрамы, чем выделяется среди других историй о котах. В основном большинство таких роликов изобилует страшными сценами, вызывающими грусть, гнев, отвращение и другие негативные эмоции. В них с котами жестоко обращаются: они попадают в тюрьмы, лишаются лап, их накачивают наркотиками.

Например, в одном ролике злая мачеха выбросила котенка за борт корабля, в другом кот зарубил жену топором, а затем избил дочь и выгнал ее на улицу, в третьем котенок прыгнул на гриль, пока его мать-кошка разговаривала по телефону, получил сильные ожоги и погиб.

У такого контента тоже миллионы зрителей. «Что меня здесь держит?», «Почему я это вообще смотрю?», «Что я смотрю в три часа ночи, хотя скоро на работу и надо спать?» — продолжают задавать сами себе вопросы пользователи

Вероятно, зрителей привлекает то, что эти ролики напоминают мультфильмы: они яркие, динамичные, а животные в них выглядят очень милыми. За несколько секунд на экране разворачивается целая драма — с завязкой, кульминацией и развязкой. Еще одна возможная причина популярности — навязчивый саундтрек: как правило, в таких роликах звучат переделанные поп-хиты, где все слова заменены на кошачье «мяу».

«Хорошее видео с кошками — это видео с трагическим концом»

На то, что интернет захлестнула волна ИИ-видео с котами, пресса обратила внимание еще в 2024 году. Пользователей по всему миру покорили слайд-шоу с рыжим пухлым котом по кличке Чабби. Истории с ним были очень мрачные: он попадал в авиакатастрофу, участвовал в боевых действиях, боролся с раком. Во всех случаях Чабби умирал.

Одним из самых популярных (50 миллионов просмотров) стал ролик, в котором Чабби и его сын оказались на улице. Кот не мог прокормить котенка и начал воровать еду в магазине, но вскоре его задержали и отправили в тюрьму. Котенка тоже поймали и передали в зоомагазин. Видео завершается кадрами, от которых сердце кровью обливается, — Чабби и сын сидят в клетках и горько плачут.

В комментариях десятки тысяч пользователей искренне переживали за судьбу кота и котенка. «Это очень грустно», «Я плачу», «Мое сердце разбито», — написали они. Также участники обсуждения просили автора ролика — тиктокера с ником mpminds — снять продолжение, в котором отец и сын воссоединяются и живут счастливо. Однако хеппи-энда зрители не дождались: mpminds не захотел делать вторую часть.

«Хорошее видео с кошками — это видео с трагическим концом. (…) Грустные ролики привлекают больше внимания, потому что вызывают у зрителей сочувствие», — объяснил mpminds

Тиктокер также считает, что ИИ-контент может быть искусством. По его словам, хотя нейросеть и выполняет большую часть работы, создавая изображения и объединяя их в одну историю, но идеи и темы принадлежат именно человеку. «Человек, создающий контент с использованием искусственного интеллекта, играет важную роль в конечном результате», — подчеркнул mpminds.

Еще один создатель подобных видео — филлипинский студент Марк Лоуренс Гарилао. Сегодня у его YouTube-канала FUNTASTIC YT почти 600 тысяч подписчиков, а ролики суммарно посмотрели более 500 миллионов раз. Изображения животных он делает с помощью чат-бота ChatGPT и оживляет их через Kling АI — нейросеть для генерации видео.

В его видео — красочных, забавных и не обремененных смыслом — главными героями являются котенок и его отец-кот. В одном из роликов (3,8 миллиона просмотров) котенок летит над автострадой на сэндвиче с мороженым, в другом (2,6 миллиона просмотров) он плавает в бассейне на куске пиццы, в третьем (4,5 миллиона просмотров) — едет на скорой помощи, сделанной из мармелада.

Кадр: Funtastic YT / YouTube

Когда я думаю о сюжете или о том, каким должен быть диалог, я просто... Я просто сижу и придумываю что-нибудь случайное, что кажется мне забавным. Вот и все

Марк Лоуренс Гарилао автор YouTube-канала FUNTASTIC YT

Студент заверил, что создает такой контент прежде всего для развлечения. Но получать за это деньги ему тоже приятно. «Больше всего я заработал в мае. Тогда мне пришло 9 тысяч долларов (примерно 713 тысяч рублей по текущему курсу)», — похвастался Гарилао доходами от монетизации на YouTube.

«Мусор, который разрушает интернет»

Критики называют контент, который производят mpminds, FUNTASTIC YT и другие блогеры, слопом (от английского словосочетания AI slop) — низкокачественным, лишенным ценности и смысла. «Я не думаю, что эти видео были созданы ради творчества, самовыражения, передачи информации или обучения. Их делают для привлечения внимания», — выразил мнение автор новостной рассылки Garbage Day, посвященной технологиям, Адам Бумас.

С тревогой за распространением этих роликов наблюдает журналист, основатель издания 404 Media Джейсон Кеблер. Он отметил, что авторы слопов всячески пытаются угодить алгоритмам, чтобы те показывали их видео все большему числу людей. Для этого блогеры намеренно создают провокационный контент, который побуждает пользователей ставить лайки и писать комментарии.

Поток видео об антропоморфных котах отвлекает внимание людей от других авторов, в частности, художников и фотографов, посетовал Кеблер. «Быть замеченным в интернете становится все труднее», — констатировал он

Кадр: @aicatstories_

Против слопов выступают и авторы контента. Например, блогер Томми Гуакамоле, выкладывающий в TikTok юмористические ролики, сильно удивился, когда увидел, как легко видео с котами, которые даже не являются настоящими, вызывают у людей слезы. «Контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, — это мусор, который по-настоящему разрушает интернет», — заявил блогер.

Успех таких видео подталкивает к философским размышлениям. Журналистка британского издания The Guardian Мэдисон Гриффитс считает, что у ИИ-роликов с котами много общего с мыльными операми. Более того, она сравнила истории, в которых на котов обрушиваются различные несчастья, с трагедиями древнегреческого драматурга Еврипида и английского писателя Уильяма Шекспира.