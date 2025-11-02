Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

Минобороны РФ: За ночь ПВО уничтожила 164 беспилотника ВСУ

За минувшую ночь над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 164 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа было сбито над акваторией Черного моря — 39. 32 дрона ликвидированы в Краснодарском крае, 26 — в Крыму, 20 — над территорией Брянской области. Еще в восьми регионах уничтожено от 2 до 9 беспилотников, а также 3 — над Азовским морем.

Ранее 2 ноября обломки украинских БПЛА повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе. Экипаж танкера эвакуировали, на судне возник пожар. Помимо этого, повреждения получили строения и инфраструктура порта.