Россия
11:40, 2 ноября 2025Россия

Молодая россиянка оказалась в реанимации из-за стоматолога

В Подмосковье женщина попала в реанимацию после удаления зуба мудрости
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AxelRudi / Shutterstock / Fotodom  

В Подмосковье 25-летняя местная жительница попала в реанимацию после удаления зуба мудрости в частной клинике. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По его данным, ЧП произошло в марте в Красногорске. Тогда потерпевшая обратилась к стоматологу в частную клинику, чтобы удалить зуб мудрости, который был расположен во рту под наклоном. На следующий день после процедуры у нее опухла шея и поднялась температура. Она пообщалась с доктором, который удалял зуб. По ее словам, он успокоил ее и сказал принимать антибиотики. Однако за шесть дней изменений не произошло и россиянка обратилась к лору. Врач обнаружил у нее паратонзиллярный абсцесс.

Выяснилось, что у девушки серьезное воспаление нескольких зон в челюстно-лицевой области и в глубоких отделах шеи. Все это может привести к сепсису и асфиксии. В результате девушке провели операцию.

В итоге пострадавшая не стала заявлять о произошедшем правоохранителям. Клиника, в которой ей удаляли зуб, возместила все расходы и выплатила материальную компенсацию на реабилитацию. Оставшиеся деньги потерпевшая решила потратить на пластическую операцию.

Ранее сообщалось, что некоторые продукты могут восстановить структуру эмали зубов после микроповреждений, заявил гигиенист, стоматолог Евгений Прокопенко.

