Россиян предупредили о начале одного из любимых сезонов мошенников

Киберэксперт Коваленко предупредил о волне мошенничества в сезон распродаж

Осенние распродажи, особенно «Черная пятница», которая приходится на конец ноября, — один из любимых периодов для злоумышленников, рассказал директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко. О волне мошенничества он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

В сезон распродаж частота фишинговых писем и количество поддельных сайтов известных магазинов и маркетплейсов увеличивается в 3-4 раза, отметил эксперт.

По его словам, в этот период популярны несколько схем. Во-первых, мошенники присылают письмо или сообщение под видом рекламной рассылки от интернет-магазина со сверхвыгодным предложением. При переходе пользователь попадает на копию реального сайта, оформляет «покупку», но затем просто теряет деньги, не получив товар.

Во-вторых, мошенники могут взламывать аккаунты реальных людей и рассылать ссылки на «выгодные» товары контактам пользователя, указал собеседник «Ленты.ру». Ничего не подозревающие жертвы переходят по ссылкам, оформляют покупки и в конце концов остаются без денег и без обновок, добавил он.

Важно понимать, что помимо перехода на фишинговый сайт пользователь может загрузить вредоносное ПО, которое позволит мошенникам следить за устройством, украсть пароли и получить доступ к Госуслугам и банковским приложениям Павел Коваленко киберэксперт

Для защиты себя в период скидок необходимо соблюдать несколько правил, обозначил Коваленко. Он рекомендовал не переходить по ссылкам из рассылок на почте или в мессенджерах, а также внимательно относится к сверхвыгодным предложениям, так как это основная уловка, которую мошенники используют в период осенних распродаж. Также эксперт посоветовал совершать покупки только через официальные маркетплейсы и интернет-магазины.

Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества назвали несколько актуальных способов противодействия телефонным злоумышленникам.

