14:24, 2 ноября 2025Силовые структуры

Мошенники выманили у москвички 28 миллионов рублей под предлогом замены ключей

В Москве мошенники выманили у женщины 28 миллионов рублей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Polsinaut / Shutterstock / Fotodom  

В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Известно, что неизвестный позвонил москвичке и сообщил о замене ключей от домофона. Он смог выведать код из СМС. Затем к схеме подключилась лжесотрудница Роскомнадзора, которая сообщила пострадавшей о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги».

«Лжеправоохранители продолжили общение с пенсионеркой по видеосвязи и убедили ее дать подписку о неразглашении, пересчитать всю наличность, находящуюся дома, назвать им сумму, а после этого передать все сбережения курьеру якобы для декларирования», — говорится в сообщении.

Женщина упаковала 82 тысячи евро и 256 тысяч долларов в пакеты и передала подельнику мошенников. Обман удалось раскрыть тогда, когда пенсионерка пришла в банк, чтобы снять сбережения. Подозреваемого удалось задержать.

Ранее МВД предупредило россиян о новой схеме мошенничества, связанной с голосованием в конкурсах. Уточняется, что злоумышленники приглашают жертв в группы и просят их отдать голос за участников соревнований.

