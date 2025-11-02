Москвичам назвали срок наступления метеозимы

Синоптик Тишковец: Метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября

Метеорологическая зима в Москве наступит в середине ноября, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такой прогноз он опубликовал 2 ноября в своем Telegram-канале.

Осень в Москве продлится еще на протяжении примерно 12 суток, уточнил синоптик. Затем ожидается переход средней температуры от ноля к отрицательным значениям, что будет указывать на начало метеозимы.

Для этого периода характерны заморозки, мокрый снег и гололедица на дорогах, подчеркнул Тишковец. В оставшиеся две недели автомобилистам стоит перейти на зимнюю резину, дал понять он.

Ранее доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев назвал три условия, необходимых для перехода на зимние шины. Заняться этим вопросом стоит при выпадении первого снега, образовании наледи или падении температуры до плюс пяти градусов. В декабре-феврале автомобилистам запрещено ездить с летними шинами, напомнил эксперт.

В начале ноября погода в Москве будет теплой, дожди — редкими, заявил накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В понедельник, 3 ноября, температура воздуха будет подниматься 5-8 градусов, а в течение недели может достигать 10 градусов.

