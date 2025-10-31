Названы три условия для перехода на зимнюю резину

Доцент Калачев: Переходить на зимнюю резину нужно при выпадении снега

Переходить на зимнюю резину стоит при выпадении первого снега, появлении наледи или снижении средней температуры до плюс пяти градусов. Такие условия назвал доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев, передает ТАСС.

Эксперт напомнил, что в декабре-феврале запрещено ездить с летними шинами. По его словам, специальная резина значительно повышает безопасность при вождении автомобиля зимой. Калачев также подчеркнул, что установить зимнюю резину можно и до наступления холодного времени года, если климатические условия региона этого требуют.

«Зимние шины должны быть установлены на всех колесах», — добавил эксперт. Он отметил, что одновременное использование двух видов резины запрещено. Кроме того, летом нельзя ездить на зимних шинах с шипами противоскольжения.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей сменить резину на зимнюю.