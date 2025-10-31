Экономика
16:02, 31 октября 2025Экономика

Названы три условия для перехода на зимнюю резину

Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Переходить на зимнюю резину стоит при выпадении первого снега, появлении наледи или снижении средней температуры до плюс пяти градусов. Такие условия назвал доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев, передает ТАСС.

Эксперт напомнил, что в декабре-феврале запрещено ездить с летними шинами. По его словам, специальная резина значительно повышает безопасность при вождении автомобиля зимой. Калачев также подчеркнул, что установить зимнюю резину можно и до наступления холодного времени года, если климатические условия региона этого требуют.

«Зимние шины должны быть установлены на всех колесах», — добавил эксперт. Он отметил, что одновременное использование двух видов резины запрещено. Кроме того, летом нельзя ездить на зимних шинах с шипами противоскольжения.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей сменить резину на зимнюю.

