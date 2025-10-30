Жителей Подмосковья призвали к решительным действиям

Минтранс Подмосковья рекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю

Автомобилистам в Подмосковье решительно рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Telegram-канале.

Автовладельцев призвали не откладывать смену летних шин на зимние и готовиться к переходу уже в первые недели ноября. Благоприятные для этого температуры начнут устанавливаться после 10 ноября, когда по ночам столбики термометров опустятся до отметок от нуля до минус одного градуса.

Владельцам автомобилей рекомендуют проверить состояние машины и заменить изношенные детали — пройти диагностику на СТО, проверить аккумулятор, тормозную систему, технические жидкости, печку, а также обновить стеклоочистители. Для зимнего сезона можно использовать шипованные или нешипованные шины с маркировками «M+S»﻿, «M&S»﻿ или «M S»﻿.

Для городской езды подойдут нешипованные «липучки», которые надежно держатся на мокром асфальте, но могут оказаться непредсказуемыми на льду. Шипованные шины лучше использовать на загородных дорогах, где есть снег и лед, так как они обеспечивают более надежное сцепление.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что первый снег в столице выпадет в середине ноября.