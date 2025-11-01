Москвичам пообещали ненормальную погоду

Синоптик Шувалов: В Москве ожидается температура на 4-6 градуса выше нормы

Москвичей на следующей неделе ждет ненормально высокая для начала ноября погода. Прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, столбики термометров днем поднимутся до плюс 5-8 градусов. В течение недели воздух будет прогреваться уже до плюс 10 градусов.

Дожди будут идти реже. Во вторник, 4 ноября, они будут наиболее заметными, но после праздника ожидается погода без существенных осадков. В целом столбики термометров будут подниматься на 4-6 градусов выше нормы. Ночные температуры воздуха в среднем также ожидаются выше нормы. Несколько выше нормы будет и атмосферное давление: оно будет колебаться в пределах от 745 до 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что теплый ноябрь ожидается в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском округах России. В Московском регионе будет наблюдаться дефицит осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что традиционно метеорологическая зима наступает в Москве 10 ноября, однако в этом году она придет позже — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений и формирование снежного покрова отложится до последней декады месяца.