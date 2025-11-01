Экономика
Россиянам в шести округах страны пообещали теплый ноябрь

Марина Совина
Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал теплый ноябрь в шести федеральных округах России: Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском. Его слова приводит ТАСС.

«На большей территории европейской части России температура прогнозируется выше нормы», — рассказал синоптик.

Он добавил, что на большей части Дальнего Востока, Якутии, Хабаровского края температура будет близка к нормальным значениям, на севере Камчатского края и на Чукотке — ниже нормы, поскольку зима туда приходит раньше.

В Москве ноябрь тоже ожидается теплым, добавил Вильфанд. Кроме того, в Московском регионе будет наблюдаться дефицит осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 2025 году климатическая зима придет в Москву позже обычного.

