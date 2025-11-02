Наука и техника
12:03, 2 ноября 2025Наука и техника

На Солнце возобновились сильные вспышки

ИКИ РАН: На Солнце после перерыва возобновились сильные вспышки
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки. Об этом в Telegram-канале сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на две недели», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в воскресенье, 2 ноября, с 03:26 до 03:37 по московскому времени на восточном крае Солнца наблюдалась вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому классу активности по использующейся в солнечной физике 5-уровневой шкале и являющаяся предвестником всплеска солнечной активности, который может продлиться с 3 по 9 ноября.

В октябре лаборатория ИКИ РАН сообщила об очень крупном взрыве на обратной стороне светила.

В том же месяце профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов заявил, что солнечная активность в текущем году достигла своего пика, в связи с чем интенсивность магнитных бурь на Земле закономерно усилилась.

    На Солнце возобновились сильные вспышки

