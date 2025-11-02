На Украине признали личность Кутузова пропагандой российского империализма

На Украине решили «декоммунизировать» названные в честь полководца Михаила Кутузова объекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы украинского Института национальной памяти.

«Личность Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой "российского империализма"», — указано в сообщении.

Отмечается, что теперь власти страны должны подвергнуть «декоммунизации» все объекты, которые носят имя военачальника.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на желание Киева провести «декоммунизацию» Бородинской битвы. «Они сошли с ума, что до такого дошли. Они, конечно, будут переписывать всячески историю, чтобы совершенно везде, где только можно, не делать героем русский народ», — высказалась депутат.