В России отреагировали на желание Украины провести «декоммунизацию» Бородинской битвы

Депутат Журова обвинила Украину в переписывании истории

«Декоммунизация» всех объектов, посвященных Бородинской битве, на Украине неприемлема, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией на соответствующее желание Киева она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее украинский Институт национальной памяти признал Бородинскую битву пропагандой «российского империализма» и потребовал от местных властей провести «декоммунизацию» всех объектов, так или иначе связанных с памятью о Бородинской битве.

«Хочется сказать, что они сошли с ума, что до такого дошли. Они, конечно, будут переписывать всячески историю, чтобы совершенно везде, где только можно, не делать героем русский народ, но куда это все денешь из учебников истории мировых, это все задокументированные факты. Получается, что они врут собственному народу, искажая исторические факты. Я уж надеюсь, что какие-то поколения разумные придут на смену и это все исправят», — высказалась депутат.

В декабре 2024 года в Киеве с Аллеи городов-героев у монумента «Родина-мать» убрали названия Москвы и Минска. Кроме того, также были демонтированы изображения советских медалей «Золотая Звезда».

До этого Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, где задачами будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» страны. В ведомстве также сообщили, что настоящие процессы должны «проходить цивилизованно».

