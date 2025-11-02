Интернет и СМИ
23:48, 2 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе выступили с предупреждением об активах России

Strategic Culture: Афера с активами РФ окажется разрушительной для Европы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Западные государства столкнутся с разрушительными последствиями изъятия российских активов в случае одобрения «репарационного кредита». Об этом пишет издание Strategic Culture.

Европа, как отмечает Strategic Culture, подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент. Издание подчеркивает, что «она совершенно не обращала внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу».

Активы российских инвесторов были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году, после того как ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД).

Изначально объем замороженных средств оценивался почти в 6 триллионов рублей, из которых примерно пятая часть принадлежала физлицам. Добиться разморозки активов возможно путем подачи заявки на лицензию в регулятор заблокировавшей их страны.

