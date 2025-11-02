Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 2 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Невролог назвала главную причину нарушений сна у современного человека

Невролог Богданова назвала причиной нарушений сна эмоциональную нестабильность
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Невролог и сомнолог сети многопрофильных клиник «К+31» Инна Богданова назвала основные причины, приводящие к нарушениям сна у современного человека. Их она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Главными триггерами нарушений сна, особенно в наше время, выступают стресс и эмоциональная нестабильность. Исследования показывают, что склонность к тревожности, депрессии и психическим расстройствам тесно связаны с бессонницей, они также значительно ухудшают качество сна», — предупредила Богданова.

Еще одной распространенной причиной врач назвала нарушение гигиены сна и образ жизни. По ее словам, скудный завтрак, поздний калорийный ужин, использование гаджетов перед сном, яркое освещение во второй половине дня, отсутствие режима негативно сказываются на засыпании и глубине сна. Кроме этого, вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем и кофеином, особенно вечером, делают сон поверхностным и прерывистым.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Также, как отметила врач, спровоцировать нарушения сна могут сердечно-сосудистые болезни, эндокринные нарушения (например, диабет, тиреотоксикоз), бронхиальная астма. Гормональные изменения у женщин в период беременности, менопаузы и предменструального синдрома также влияют на качество сна. «Синдром обструктивного апноэ сна, храп и синдром беспокойных ног — частые причины ночных пробуждений и дневной сонливости», — добавила невролог.

Ранее медсестра Регина Гиблин назвала лучшее время отхода ко сну. Она посоветовала всем, кто хочет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, ложиться спать в период между 22 и 23 часами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян обвинил СССР в исторических проблемах турок и армян. Захарова напомнила ему о создании КГБ

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Угнанный автомобиль с женщиной в салоне врезался в здание и привел к смерти двух старичков

    В Германии разгорелся скандал из-за слов Мерца о мигрантах

    В США захотели усилить позиции доллара для противодействия КНР

    Названы города для сонного туризма в России на ноябрьские праздники

    Жителей российского города во время оккупации ВСУ хоронили в огородах

    В России прокомментировали разрыв между ЕС и США

    В Турции на встрече по Газе захотели обсудить провокации Израиля

    Невролог назвала главную причину нарушений сна у современного человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости